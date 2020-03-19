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Tekirdağ Ulaşımı Karsan Atak ile yenilendi!

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 27 adet Atak otobüs teslim etti.

19.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:35
Tekirdağ Ulaşımı Karsan Atak ile yenilendi!

Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Belediye Genel Sekreter Fatih Ünsal, Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Karsan Satış Müdürü Adem AliMetin, Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticisi Kemal Sibilik ve belediye çalışanları katılım gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törendeki konuşmasında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sakinleri için konforlu, engelli uyumlu ve güvenilir bir marka tercih ettiklerini vurguladı.

Bursa'da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan, son olarak 8 metre otobüs sınıfının en önemli modelleri arasında yer alan ikinci jenerasyon Atak otobüslerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 27 adet teslim etti. Teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Belediye Genel Sekreter Fatih Ünsal, Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticisi Kemal Sibilik ile belediye çalışanları katılım gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törendeki konuşmasında Süleymanpaşa ilçesinde ulaşımda yeni bir dönem başladığını, kent sakinleri için konforlu, engelsiz, herkes için erişilebilir ve güvenilir bir marka tercih ettiklerini vurguladı. Karsan adına konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 8 metre sınıfını yaratarak herkese öncü olan Atak'ın; tecrübesi, sağlamlığı ve tasarrufunun yanında yeni görünümüyle müşterilerin tercihi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Karsan Otomotiv, Tekirdağ, Güncel

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