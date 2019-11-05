Haberler » Güncel » Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

TEKİRDAĞ Valiliği'nce 40 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından incelemelerin sürdürüldüğü açıklandı.

05.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:10Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

TEKİRDAĞ Valiliği'nce 40 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından incelemelerin sürdürüldüğü açıklandı. Açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır" denildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından kentteki zehirlenme vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Zehirlenme şüphesiyle 40 kişinin hastanelere başvurduğu, 39'unun tedavileri sonrası taburcu edildiği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:   "Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu  işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da 1 kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir. Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 Uyuşturucu operasyonunda anne, iki oğlu ve komşuları tutuklandı
19:28 Şanlıurfa çırçır fabrikasındaki yangını film gibi izlediler
19:28 Diriliş Ertuğrul'un Süleyman Şah'ı Gökhan'a gurbetçilerden yoğun ilgi
19:28 Gevrek: "(Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı) Pazar günü maalesef çok ciddi hatalar oldu"-...
19:28 AB, İran nükleer anlaşmasından endişeli
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:33:05