Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs açıklaması
Tekirdağ Valiliği basın mensuplarının ve halkın, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi makamların yaptığı paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.
17.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
Tekirdağ Valiliği basın mensuplarının ve halkın, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi makamların yaptığı paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken önlemlerin alındığı belirtildi.
Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamalara dikkat etmesi gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Virüsün bulaşmaması ve ilimizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir. Konuyla ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, COVID-19 (yeni koronavirüs) vakası ile ilgili asılsız iddialar ve görsellerin zaman zaman paylaşıldığı görülmektedir.
Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur."
Valilikten yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken önlemlerin alındığı belirtildi.
Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamalara dikkat etmesi gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Virüsün bulaşmaması ve ilimizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir. Konuyla ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, COVID-19 (yeni koronavirüs) vakası ile ilgili asılsız iddialar ve görsellerin zaman zaman paylaşıldığı görülmektedir.
Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur."
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Tekirdağ, Güncel
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