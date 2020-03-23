Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması - Haberler

Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması

Tekirdağ Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kuralına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

23.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:26
Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması
Tekirdağ Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kuralına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmelerinin sınırlandırıldığı ve sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.
Yasaklara uymayan ilgili kişiler hakkında cazai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yasaklama kararına uymayanlar hakkında İl Genel Kurulu veya İdare Genel Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihat ve usulen tebliğ olunan kararların tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi hükmünce cezalandırılır.
Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzeninin sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan ’süper bulaştırıcı’ların sırrı çözüldü Haberler
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

"Koronavirüs"e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor - Haber Mersin'de jandarmadan 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haber Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu - Haber Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar - Haber Leylekler, Elazığ'a döndü depremin yıktığı yuvalarını yapmaya başladı - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading