Haberler » Güncel » Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:52Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın
Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Yıldırım, kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafını seçen Yıldırım, kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın Azmi" karesine oy verdi.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.
Bazı fotoğrafların taşıdığı anlam, bazılarının da sanat açısından güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ben fotoğrafları seçerken içinde taşıdıkları anlamları önemsedim. Mehmetçiğimiz gittiği yere barış, umut götürüyor ve oradaki acıları dindiriyor. Döndüklerinde de orada güler yüzlü insanlar bırakıyorlar. Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiğimiz orada ki çocuğun yüzünü güldürmüş, çok büyük anlam yüklü fotoğraf. Yaşam kategorisinde de kış şartlarında her gün mücadele ederek okula kar içerisinde giden ilkokul öğrencilerimizin olduğu fotoğraftan yana kullandım. Görsel ve teknik olarak güzel bir fotoğraf. Bir engelli sporcunun yaşam sevincini ortaya koyduğu, kollarınız olmasa bile yüzebileceğinizi gösteren fotoğraftan yana oyumu kullandım. Sporcumuzun azmini takdir ediyorum. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Hüseyin Yıldız, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:45 Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haber
12:44 DÜNYA SERBEST DALIŞ ŞAMPİYONU ULUSOY'DAN STRESE KARŞI NEFES ÖNERİSİ - Haber
12:44 Dünya serbest dalış şampiyonu ulusoy'dan strese karşı nefes önerisi - Haber
12:44 Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi - Haber
12:39 Aydın'a buzlanma uyarısı - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:51:31