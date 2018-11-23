Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Boşanmalar Artıyor"

23 Kasım 2018 Cuma 10:28



23 Kasım 2018 Cuma 10:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan "Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abuşoğlu, Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti Daire Başkanı Rahime Şen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutan V. Haşim Göksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, STK Temsilcileri katıldı."Aile güçlü olur ise toplum da güçlü olur"Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz konuşmasında, "Bu proje ile bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Biz biliyoruz ki aile güçlü olur ise toplum da güçlü olur. Aile müessesini güçlendirir isek bugün toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan birçok tali meseleye de aslında çözüm bulmuş oluruz. Bakanlığımızın tertip ettiği bu iki günlük programda 14 farklı kuruma mensup 32 personeli eğitimlerde faydalanmak üzere yetiştireceğiz. Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye hedefleri için geleceğimizin huzuru ve mutluluğu için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abuşoğlu da bilgilendirme konuşması yaptı."Ailemizi korumalıyız"Toplantıda bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım ise, toplumun en önemli unsurunun aile olduğunu belirterek, "Aile yapımız güçlü olduğu için, aile kavramına verdiğimiz önem her şeyin önünde olduğu için bizim toplumumuzda çok büyük problemler yaşanmıyor. Biz bu yapıyı daha da güçlendirmeliyiz. Günümüzde yaşanan birtakım gelişmeler bu yapının yıpranmasına neden olmuştur. Birtakım insanların bu yapıyı bozmak için yaptıkları çalışmaları boşa çıkarmak için çok daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Ailemizi korumalıyız, aile kavramını korumalıyız ve bunları gençlerimize aktarmalıyız. Bunun içindir ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bununla ilgili birkaç yıldır programlar geliştiriyor. Evlilik öncesi eğitim programı da bunlardan bir tanesidir" dedi."Boşanmalar artıyor"Vali Yıldırım konuşmasının devamında, "Şu bir gerçektir ki evliliklerde boşanmalar artıyor. Evlilik kurumunun bir anlamda yıpranmasına da sebebiyet veriyor. Şöyle de söyleyebiliriz evlilik kurumunun yeterince anlaşılamadığını ortaya koyuyor. Boşanmaların pek çoğu evliliklerin ilk üç ayında meydana geliyor. Hatta evliliklerin ilk yılında da çok fazla boşanmalar meydana geliyor. Bunları biz çevremizde görüyoruz. Valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, il müdürlüklerimize gelen vatandaşlarımızdan öğreniyoruz. Ne oluyor ki gençlerimiz, o kadar arzulu, istekli oldukları halde evlenir, evlenmez boşanıyorlar. Bunun mutlaka çok iyi bir şekilde incelenmesi lazımdır. Evliliğin çok önemli olduğunu, evlilik müessesini muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize mutlaka anlatmamız gerekiyor. Belki evlenmeden eğitime gelmiyorlar ama evlendikten sonra kendilerine yardımcı olabilecek kurumlarımız var. Bunları hiç olmazsa tanıtsak, aile içerisinde birtakım problemler yaşayan gençlerimizin başvurabilecekleri bir yer olduğunu kendilerine gösterirsek, belki de bu evliliklerin birçoğunu kurtarabiliriz" diye konuştu."Onların tavsiyeleriyle pek çok evlilik kurtarılabilirdi"Bu açıdan, bu eğitimleri çok önemsediğini de aktaran Vali Yıldırım, "Eskiden bunları aile büyükleri yapıyordu. Birtakım problemler çıktığında, onlara başvurulurdu. Onların tavsiyeleriyle pek çok evlilik kurtarılabilirdi ama bugünün dünyasında insanlar kalabalıklar içerinde yalnız yaşıyorlar ne yazık ki. Eğitimle, insanların rehabilite edilmesiyle boşanmaların önüne geçilebileceğine inanıyorum. Bunlar çözülebilir diye düşünüyorum. Bu sayede çok daha güçlü bir toplum ortaya çıkarabileceğiz. Kendine daha çok güvenen nesiller ortaya çıkarabileceğiz. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, buradaki uzman arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hatta bu konuda gönüllü çalışabilecek durumda olan ailelerimiz çözüm önerileri getirecektir. Ailenin korunması, ailenin geleceğe hazırlanması, aile içerisindeki gençlerin evliliğe hazırlanması, hayatımızda çok önemli basamaklardır. Bunların her biri zincirleme olarak birbirine bağlıdır. Bir şekilde devam eder. Nesiller arasındaki bağ, inandığımız değerlerin gelecek nesillere aktarılması anlamına da gelir. Onun için bu eğitimleri önemsiyoruz. Böylece boşanmış çiftlerden ziyade beraberliği mutlu bir şekilde devam ettiren genç aileler görmek hepimizi daha çok sevindirecektir ve geleceğe daha fazla güvenle bakabilmemize sebebiyet verecektir" diyerek açıklamasını noktaladı.Konuşmaların ardından Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti Daire Başkanı Rahime Şen proje hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi.Toplantı çalıştay ile devam etti. - TEKİRDAĞ