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Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:24 Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı
Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yıldırım, mesajında, yeni yılın yeni umutlar, yeni hedefler ve güzel bir gelecek ümidi uyandırdığını belirtti.
Acı tatlı hatıralarla 2019 yılının geride bırakıldığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"2019 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Tekirdağ'ın kalkınması, gelişmesi için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yaşanan bütün bu gelişmeler, şüphesiz TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, milletvekillerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sanayicimizin, esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın işbirliği içerisindeki çalışmalarının bir sonucudur.
Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, toplumsal hayatımızda daima barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın, her kademedeki kamu görevlilerinin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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