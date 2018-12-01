Tekirdağ Valisi Yıldırım, Vatandaşlarla Buluştu

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Şarköy
ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında ilçeye bağlı Mürefte
Mahallesi sakinleri ile toplantı gerçekleştirdi.
"Halkla Buluşma Günleri" kapsamında ziyaretlerinin ilkini Mürefte Mahallesine yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız. Elimizdeki imkanları da onun için kullanacağız. Bu suretle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da kendilerini daha rahat hissedecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Mürefte Mahallesi Muhtarı Rahmiye Kural'dan mahalle hakkında bilgi alan Yıldırım, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:04