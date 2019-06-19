19.06.2019 09:51
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Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, F.M, M.M. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Kırklareli
Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde bir ihbarı değerlendirerek Ö.H, A.K, F.C.B, H.Ç. ve A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda ise 11 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Kırklareli, Güncel

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