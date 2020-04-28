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TEKİRDAĞ Yaban hayatı fotokapana yakalandı

Yaban hayatı fotokapana yakalandıTÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle, boş kalan orman ve ağaçlık alandaki yaban hayatında hareketlilik arttı.

28.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:07
Yaban hayatı fotokapana yakalandı
TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle, boş kalan orman ve ağaçlık alandaki yaban hayatında hareketlilik arttı. Yaban hayvanları çıktıkları alanlarda fotokapanlarla görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de sıkı tedbirler uygulanırken, vatandaşların büyük bölümü 'evde kal' çağrılarına uyarak evlerinde kaldı. İnsanlar yoğun bir şekilde doğadan ve sokaklardan çekilince ormandaki hayvanların rahat bir nefes aldığı gözlendi. Hayvanların bu durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü'nce doğadaki popülasyonu takip etmek için kurulan fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde karaca ve tilkinin ormanda rahatsızla dolaştıkları görüldü. TEKİRDAĞ Yaban hayatı fotokapana yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Türkiye, Yaban, Güncel, Haber

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