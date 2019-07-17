17.07.2019 11:51
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TEKİRDAĞ YABAN HAYVANLARI FOTOKAPANA TAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor. Kurulan fotokapanlara ise çeşitli yaban hayvanları takılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, yaban hayatını izleme çalışmaları kapsamında ilçelerin tamamında karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar, şah kartal, siyah leylek gibi yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olup olmadığı gözlemliyor. Fotokapana takılan bölgeye has hayvan çeşitleri ise görsel şölen sunuyor.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yaban hayvanlarının kaçak avcılığı, yırtıcı baskısı ve kırsal yaşamın yaban hayatı üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi ve önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin gözlenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruma faaliyetlerinin özverili çalışmalarının neticesi ve ödülüdür denildi. TEKİRDAĞ YABAN HAYVANLARI FOTOKAPANA TAKILDI
Kaynak: DHA
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