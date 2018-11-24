Tekirdağ Yaralı Sürücüyü Yanmaktan Çarptığı Traktörün Sürücüsü Kurtardı

Yaralı sürücüyü yanmaktan çarptığı traktörün sürücüsü kurtardı
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Necati Güner (76) yaralandı. Güner, çarptığı traktörün sürücüsü Ahmet Tunus
(48) ve çevredeki vatandaşlarca alev alan araçtan çıkartılarak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Malkara'Hayrabolu
karayolu üzerindeki Batkın Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Hayrabolu'dan, Malkara yönüne giden Necati Güner yönetimindeki 59 LA 151 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi Mevkii'nde aynı istikamette seyreden Ahmet Tunus yönetimindeki 59 LK 750 plakalı tarım aleti bağlı traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Güner yaralanırken, araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Ahmet Tunus, çevredekilerden de yardım isteyerek Necati Güner'i yanan araçtan çıkardı. Güner, çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yanan araç ise olay yerine gelen Malkara Belediyesi'ne ait itfaiye ekibince söndürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Tunus,Malkara
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:27