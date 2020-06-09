yardım ettikleri yaşlı kadının bileziklerini çalmaya kalkıştılar

Yardım ettikleri yaşlı kadının bileziklerini çalmaya kalkıştılarTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde alış verişten dönen M.K.(74), elindeki poşetleri yardım ederek evine kadar taşıyan T.Z.(29) ile M.D.

09.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:38

Yardım ettikleri yaşlı kadının bileziklerini çalmaya kalkıştılar
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde alış verişten dönen M.K.(74), elindeki poşetleri yardım ederek evine kadar taşıyan T.Z.(29) ile M.D.(25), evini öğrendikleri kadının kapısını akşam saatlerinde çalarak, bileziklerini zorla almaya kalkıştı. Kadının bağırması üzerine kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Çerkezköy'de alış verişten dönen, M.K., adlı kadının yanına yaklaşan iki kişi, "Size yardım edelim, poşetlerinize biz taşıyalım" dedi. Kadının teklifi kabul etmesi üzerine 2 kişi poşetleri evine kadar götürüp bıraktı. Akşam saatlerinde ise kapısı çalınan M.K., kapıyı açtığında karşısında kendisine yardım eden T.Z ve M.D'i gördü. Kadını iterek içeri zorla giren şüpheliler M.K.'nin kolundaki bilezikleri zorla almaya çalıştı. Bu sırada kadının bağırarak komşulardan yardım istemesi üzerine panik yapan şüpheliler bilezikleri alamadan kaçtı.
Polis, M.K.'nin şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin T.Z. ile M.D., olduğunu belirleyen polis, 2 şüpheliyi evlerinde gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

yardım ettikleri yaşlı kadının bileziklerini çalmaya kalkıştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Çerkezköy, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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