Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü yaz okulu başladı

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu başladı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada kulübün düzenlediği yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığını söyledi.

Uzel, kurslarda çocuklar ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüz, kurulduğu 1986 yılından bu yana Türkiye'ye 8 milli sporcu yetiştirmiş ve hala Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı sporcuları ile yarışan, son dört yılda iki Balkan Şampiyonluğu kazanmış bir yelken kulübüdür. Yaz okullarımız başladı ve yaz boyunca devam edecek." dedi.

Yaz okulunda öğrencilere yelkenin yanı sıra yüzme ve İngilizce eğitimlerin de verildiğini ifade eden Uzal şunları kaydetti:

"Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimi ile devam ediyor. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı'nı kullanıyoruz. Çocuklarımız ona göre sertifika alıyor. Bu yıl dört dönem şeklinde yapılacak eğitimlerimiz. Eğitimlerde gün boyunca öğrenciler faaliyetler yaparak kendilerinin kişisel gelişimlerine faydalı işler yapıyorlar."

Kaynak: AA