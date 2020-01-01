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Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı

Tüm uyarılara rağmen şehir magandaları bu yılbaşında da yine rahat durmadı.

01.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:46 Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı
Tüm uyarılara rağmen şehir magandaları bu yılbaşında da yine rahat durmadı. Birbiri ardına ateşlenen silahlar korkuya neden oldu.

2020 yılının ilk dakikalarını silahlarını ateşleyerek kutlayan magandalar korkuya neden oldu. Çorlu'da saatler gece yarısını takvimler ise 2020'yi gösterdiği anda silahlarına sarılan şehir magandaları şehri bir anda savaş alanına çevirdi. Silah sesleri dakikalarca devam etti. Geceyi havai fişekler aydınlattığı ilçede silah sesleri bir süre susmadı - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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