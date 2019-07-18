TEKİRDAĞ YOL ORTASINDAKİ LASTİK 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA NEDEN OLDU 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesi TEM otoyolunda yol ortasında bulunan bir lastik, 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, TEM otoyolu Ergene ilçesi İstanbul istikametindeki dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul istikametine giden Hakan Sert yönetimindeki 48 Z 2088 plakalı otomobil yol ortasında bulunan lastiğe çarptı. Lastiğe çarpan otomobilde hasar meydana gelmesi üzerine Sert, aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çekerek aşağıya indi. Bu sırada Kemal Sertdemir'in kullandığı MSH 886 plakalı otomobile lastiği çarpınca kontrolden çıkarak, aynı istikamette giden İsmail Bostancı yönetimindeki BM 443 FP plakalı otomobil ile bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bostancı'nın kullandığı otomobil ise emniyet şeridinde bekleyen Hakan Sert ve otomobiline çarptı. Kazada Hakan Sert ile Kemal Sertdemir yaralanırken, İsmail Bostancı, kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hakan Sert'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.