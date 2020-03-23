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TEKİRDAĞ Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildi

Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlardan 360'ı Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirdi.

23.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:30
Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ 'daki yurtlara yerleştirildi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye 'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlardan 360'ı Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirdi. 4 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları burada karşılanacak.
Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Kazakistan ve İran'da yaşayanların ülkeye getirilmeleri önceki geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan kara yolu ile önceki Çorlu'ya getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Çorlu'nun ardından Tekirdağ il merkezinde bulunan Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne getirilen 185 kişi de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra özel giysili görevlilerce 14 gün karantina altında tutulacak yurda alındı.
Tekirdağ ve Çorlu'da toplam 360 kişinin yerleştirildiği yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri görevlendirildi. Karantina altında bulunanları ziyaret etmek isteyen yakınlarına ise görüş izni verilmedi.
ÇOCUKLARA OYUNCAK VE KİTAP
Yurtlarda kalan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını Kızılay, temel ihtiyaçlarını ise AFAD'ın karşıladığı belirtildi. Türk Kızılay'ı Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, " Yaşanan bu süreçte ilçemize gelen ve yurda yerleştiren vatandaşlarımızın Kızılay olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Aynı zamanda burada bulanan küçük çocuklara da zaman geçirmeleri için hem oyuncak hem de okumaları için çocuk kitapları veriyoruz" dedi.
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TEKİRDAĞ Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ’daki yurtlara yerleştirildi

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildi
Etiketler : Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel

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