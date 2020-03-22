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TEKİRDAĞ Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor

Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyorKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:49
Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ 'daki yurtlara yerleştiriliyor
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye 'ye getirilen aralarında öğrenci, iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu 'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük çoğunluğu 3 bin 358 öğrencinin getirileceğini açıklamasının ardından Kazakistan ve İran'da yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri dün geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan karayolu ile gece getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu'daki yurtlara yerleştirildi.
Polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin görevlendirildiği yurtta bugün ilk günlerini geçiren vatandaşları, yakınları ziyaret etmeye başladı. Tek kişilik odalarda kalanları görmek için gelen yakınlarına önlem alan polis ekipleri izin vermedi. Pencereden yakınlarını görebilen karantina altında bulunanlar, eksiklerin bulunduğunu ve bunların getirilmesi için gelen yakınların yardım istedi. Yakınları tarafından getirilen eşyalar daha sonra görevliler tarafından karantinada bulunanlara verildi.
TEKİRDAĞ'A GETİRİLMELER SÜRÜYOR
Çorlu'nun ardından bugün de Tekirdağ'da yurtlarda kalacak olan vatandaşlar İstanbul'dan havaalanından otobüslerle alınarak kentlere getirilmeye başlandı. İlk etapta gelen 62 kişi sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Bazı kişilerin ise görevlilere yurda girmemek için direndikleri görüldü. Yetkililer, yurdun 180 kapasitesinin bulunduğunu belirterek, kapasitenin gelenlerle doldurulacağını söyledi.
POLİS ÖNLEM ALDI
Vatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafına polis ekipleri tarafından bariyerler çekilerek önlem alındı. Yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri görevlendirildi.
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TEKİRDAĞ Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ’daki yurtlara yerleştiriliyor

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor
Etiketler : Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel

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