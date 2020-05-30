TEKİRDAĞ Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 lira kazanıyoruz

Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 lira kazanıyoruzTEKİRDAĞ'da hastane yolunda durdurdukları araç ve kişilere, "Hastaneden çıktım, param yok yolda kaldım" diyerek dilencilik yapan 3 kadın zabıta ekiplerince yakalandı.

30.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:43
Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 lira kazanıyoruz
TEKİRDAĞ'da hastane yolunda durdurdukları araç ve kişilere, "Hastaneden çıktım, param yok yolda kaldım" diyerek dilencilik yapan 3 kadın zabıta ekiplerince yakalandı. Kadınlar, günde 150-200 lira para kazandıklarını söyledi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde yol kenarında bekleyen 3 kadın durdurdukları araçlar ve kişilere sürekli aynı bahane ile para talep etmeleri üzerine bazı vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdi. Dilenen 3 kadını takibe alan Süleymanpaşa Belediyesi sivil zabıta ekipleri, iddianın doğru olduğunu kayıt altına alıp kadınları yakalayarak zabıta merkezine getirdi. Kadınların sürekli, "Hastaneye geldik ve dönüş için paramız yok" diyerek vatandaşlardan para talep ettikleri öğrenildi. Yakalanan 3 kadının yapılan üst aramalarında 284 lira çıktı. Merkezde dilencilik yaptıklarını itiraf eden kadınlar günlük 150 ile 200 TL arasında para topladıklarını söyledi.
Kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira idari para idari para cezası uygulanarak, üzerinde çıkan paralara el konuldu. TEKİRDAĞ Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 lira kazanıyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel, Haber

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