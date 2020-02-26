Haberler » Güncel » Tekirdağlı balıkçılar 'deniz salyası' nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor - Haber

Tekirdağlı balıkçılar "deniz salyası" nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj, kay kay) nedeniyle kıyıya boş ağlarla döndü.

26.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:14
Tekirdağlı balıkçılar, Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj, kay kay) nedeniyle kıyıya boş ağlarla döndü.
Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağlara takılan deniz salyasının Marmara Denizi'nde avcılığı zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.
Balıkçıların bu nedenle 20 gün denize açılmadığını anlatan Pehlivanoğlu, "20 günlük paydosun ardından arkadaşlarımız denize açıldı. Bu sene yüz güldüren hamsi var ama salyadan dolayı avcılık yapılamıyor. Balıkçı arkadaşlarımız sezonu erken kapatmamak için mecburen denize açılıp nasibini arayacak." dedi.
Balıkçı İdris Şeremet de deniz salyasının ağların gözeneklerini kapatarak avcılığı zorlaştırdığını dile getirdi.
Buna rağmen sezonu erken kapatmak istemediklerini ifade eden Şeremet, "Deniz salyası devam ederse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Avlanmak için Karadeniz veya Ege'ye gideceğiz. Ekmek parası için bir şeyler yapacağız. Tayfaların çalışıp para kazanması lazım. Günü kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.
Bu arada, balıkçıların Marmara'dan kıyıya boş teknelerle döndüğü görüldü.
Tekirdağlı balıkçılar

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 14:16:55