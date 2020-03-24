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Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs salgını ve alınan önlemler nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

24.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:31
Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs salgını ve alınan önlemler nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı. Balıkçı teknesi kaptanı İdris Şeremet , "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız. Bu sene kısmet böyleymiş" dedi.

Dünyaya etkisi altına alan ve Türkiye 'de de ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağlı balıkçılarda teknelerini limana bağlayarak, sezonu erken bitirme kararı aldı. Bir araya gelen balıkçılar, koronavirüs nedeniyle, 'paydos' kararı aldıklarını açıkladı. Balıkçılar adına konuşan kaptan İdris Şeremet, 15 Nisan'a kadar sürecek avlanma sezonunu bu yıl koronavirüs nedeniyle erken bitirme kararı aldıklarını ifade ederek, kendilerini eve kapatacaklarını söyledi. Şeramet, şunları söyledi:

"Dünyaya yayılan koronavirüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var.  Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmanın ön planda olmaması lazım. Yaşamak daha güzel."

'EVDE KALIN'

Kaptan Şeramet, herkesin evde kalmasını isteyerek, "Tüm arkadaşlarım adına buradan sesleniyorum; lütfen evde kalalım ve yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şu an ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük tekneler de bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız. Bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir dahaki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Şeremet, Güncel

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