Tekirdağlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, unlu mamullerin üretildiği işletmede, sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek kampanyası başlatıldı. Fırın sahibi Mehmet Sait Erdem, koronavirüse karşı sağlık personelinin özveriyle çalıştığını belirterek, "Bizler de onların bu fedakarlık ve gayretlerine karşı teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'nde unlu mamuller üretilen işletmenin sahibi Mehmet Sait Erdem, özellikle koronavirüs salgınında büyük özveri göstererek çalışan ilçedeki sağlık personeline ürünlerini ücretsiz vermeye başladı. Erdem, iş yerinin camına, ' Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personeli çalışanlarımıza ekmek ücretsizdir' yazısını astı. Sağlık çalışanlarına teşekkür edebilmek adına böyle bir kampanya düzenlediklerini belirten Erdem, şunları söyledi: "Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları büyük özveriyle mücadele ediyor. Onlar bizler için gece gündüz fedakarca ve büyük bir özveriyle mücadele ederken, bizler de onların bu fedakarlık ve gayretlerine karşı teşekkürü borç biliyoruz. Sağlık personeline katkı olsun, diye böyle uygulamaya başladık. İnşallah gıda üreticileri ve satıcıları da bu yönde çalışmalar başlatırlar. Bu virüs ile mücadelede personellerimize bizlerin de destek vermesi gerekiyor. Maddi ve manevi yanlarında olduğumuza dair girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Üreticiler olarak kendi çapımızda elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde koronavirüs süreci sona erene kadar kampanyamız devam edecek ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak ekmek ile simit, açma ve poğaça gibi unlu mamulleri sunacağız."

Kaynak: DHA