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Tekirdağlı güreşçilerden 4 bronz madalya

Balıkesir'de düzenlenen "2020 Okul Sporları Yıldız Erkekler Serbest ve Grekoromen Stil Gruplar Türkiye Elemesi"nde, Tekirdağlı 4 sporcu bronz madalya kazandı.

13.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:40Tekirdağlı güreşçilerden 4 bronz madalya
Balıkesir'de düzenlenen "2020 Okul Sporları Yıldız Erkekler Serbest ve Grekoromen Stil Gruplar Elemesi"nde, Tekirdağlı 4 sporcu bronz madalya kazandı.
Elemelere 11 ilden 243 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Tekirdağlı güreşçiler Caner Arslan, Eray Tüfekçioğlu, Çınar Okumuş ve Can Ergen üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
İlk üçe giren güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Ömer Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların aldığı dereceden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Ateş, milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "2 gün boyunca güzel müsabakalar oldu. 4 sporcumuz ilk 3'e girerek madalya kazandı. Çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam edip Türkiye şampiyonasına hazırlanacağız. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da sporcularımız kürsüye çıkıp ilimize güzel dereceler getirecektir." dedi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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