Tekirdağlı Kadınlar, Kadına Şiddeti 'Simge Ayakkabılarla' Kınadı

Tekirdağ
'DA Süleymanpaşa
Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, şiddete uğrayan kadınları simgeleyen ayakkabıları sergileyip, mor balon uçurarak kadına yönelik şiddeti kınadı. Merkez
Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı
'nda toplanan Süleymanpaşa Kadın Platformu üyesi kadınlar, 'Kadına yönelik şiddete hayır. İtaat etmedik etmeyeceğiz' yazılı pankart açarak, ellerinde şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının olduğu döviz taşıdırlar. Yaklaşık 150 kadının bir araya geldiği Demokrasi Meydanı'nda şiddete uğrayan kadınları simgeleyen yaklaşık 80 çift kadın ayakkabısı sergilendi. Grup adına platformu üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı. Kadınların huzurlu güvenli yaşayacağı bir dünya istediğini dile getiren Filiz Çetin, şunları söyledi:
"Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta. Temel, hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Tüm dünya'da devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutunu ve dozajını artırmıştır. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı: Savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok sayılmasına karşı bir kez daha meydanlardayız."
Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar, sloganlar eşliğinde havaya mor balonlar bırakarak, dağıldı.
Tekirdağ,Süleymanpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 19:17