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Tekirdağlı yaşlılar "Evde kal" çağrısına uyuyor

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına genellikle uydukları görülüyor.

25.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:28
Tekirdağlı yaşlılar
Tekirdağ 'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına genellikle uydukları görülüyor.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsların ve olumsuz havanın da etkisiyle yaşlılar evlerinden çıkmıyor.
Yaşlı vatandaşların sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı , Bedesten Çarsısı ve sahil dolgu alanının iki gündür boş olduğu görüldü.
Evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Tekirdağ Valiliği bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Köprübaşı, Tekirdağ, Güncel

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