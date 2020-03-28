Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağlılar yasağa uydu

Tekirdağ'da vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, deniz kıyısında balık tutmanın, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasına yönelik kararına uydu.

28.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:28
Tekirdağlılar yasağa uydu
Tekirdağ 'da vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, deniz kıyısında balık tutmanın, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasına yönelik kararına uydu.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge gönderdi.
Genelgeye göre, vatandaşların hafta sonu başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı.
Tekirdağ'da önceden hafta sonları sahilde balık tutan, spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar bu yasağa uydu.
Süleymanpaşa sahilinde balık tutulan alanların boş olduğu gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağlılar yasağa uydu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en anlatan video
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:27: Son Dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:27: 65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor - Haber 11:27: Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir - Haber 11:26: Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı - Haber 11:26: Öğretmenler, 10'da 1 fiyatına siper maske üretti - Haber 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber