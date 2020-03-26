Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi'nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

26.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:13
Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi'nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Dünyada ve Türkiye 'de hızla yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirova mahallesinde kaldırımlar, meydanlar, belediye Tekirova hizmet binası, Tekirova Jandarma Komutanlığı, parklar, oyun grupları ve ara sokaklar dezenfekte ediliyor. Tedbiri asla elden bırakmadan Kemer halkı için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde de çalışmalarına devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüse karşı aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemizde kötü bir olay yaşanmaması için belediye ekiplerimiz tüm gücüyle sahada aktif halde. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızdan tek ricamız herkes evde kalsın. Alınan tedbirlere riayet edildiği takdirde bu işin üstesinden milletçe geliriz. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, halkımız için tedbir almaya devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirova, Jandarma, Türkiye, Kemer, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza

Son Dakika Güncel Haberleri

14:18: İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi - Haber 14:18: Sason'da korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimleri arttırıldı - Haber 14:17: Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haber 14:17: İşaret diliyle evde kal çağrısı yaptı, Bakan Gül'den ona destek geldi - Haber 14:16: Niğde'de hükümlüler günlük 20 bin adet maske üretiyor - Haber 13:57: Bir polis memuru Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler