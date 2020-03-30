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Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı

Tekkeköy Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanında gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:16
Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı
Tekkeköy Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanında gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede bulunan tüm ortak kullanım alanları, pazar yerleri, sokaklar, caddeler, yollar ve kaldırımlar tazyikli antibakteriyel sabunlu su ile yıkanıp titizlikle dezenfekte ediliyor.

Tüm insanlığı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye 'de görülmesi üzerine Tekkeköy Belediyesi de ilk günden itibaren başlattığı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tekkeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin tamamındaki okullar, camiler, mescitler, tesisler, pazar yerleri, kamu kurumları, parklar, çocuk oyun alanları, belediye hizmet binaları, konaklar, kompleksler, işyerleri, ticarethaneler ve tüm ortak kullanım alanlarını tepeden tırnağa dezenfekte etti. Ayrıca belediye ekipleri ilçedeki tüm caddeleri, sokakları, yolları, kaldırımları tazyikli antibaktariyel sabunlu su ile ayrıntılı olarak yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.

"Tedbirleri arttırdık"

Farklı alanlarda ve farklı mekanlarda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Korona virüse karşı tedbirlerimizi ilk andan itibaren alarak, dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımıza başladık. Belediyemizin bütün personeli ile topyekun çalışmalarımızı sürdürerek bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Ekiplerimiz ara vermeden her alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde bu süreci, inşallah birlikte atlatacağız. Herkes yayınlanan, ilan edilen kurallara mutlaka uymalı ve tedbiri elden bırakmamalı. Bakanlıklarımızın, kurumlarımız yayınladığı tedbirlere uyarılara harfiyen yerine getirmeliyiz. Ayrıca toplu alanlardan uzak durmalı ve sokağa çıkmamalıyız. Bizler tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bizler onlar ve sevdikleri için çalışıyoruz. Onlarda bizlerin ve sevdiklerinin hayatı için evde kalsınlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekkeköy, Türkiye, Güncel
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