Tekkeköy'de Asansörler Mmo'ya Emanet

Kaynak: İHA

Tekkeköy Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan tüm asansörlerin periyodik bakım kontrolü için Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi ile protokol imzaladı.Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan arasında imzalanan protokol ile asansörlerin periyodik kontrolleri MMO Samsun Şubesi tarafından yapılacak.Tekkeköy Belediyesi, 4 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliği" hükümleri gereğince Tekkeköy ilçe sınırları içinde yer alan asansörlerin güvenli ve işletme yönünden TS EN 81-80, TS EN 81-1, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-20 standartlarına göre uygun çalışıp çalışmadığının tespiti, tescil ve periyodik kontrolleri için anlaşma yaptı. Belediye vatandaşların can ve mal güvenliği ile asansörlerin işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti için Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile 4 yıllık protokol imzalandı.Togar: "Asansörlerin kontrollerini önemsiyoruz"Tekkeköy ilçesi sınırlarında yeni yapılan tüm binalarda asansör olduğuna dikkat çeken ve bu asansörlerin insan hayatı noktasından büyük önem taşıdığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy her geçen gün daha da büyüyen gelişen ve yapılaşması devam eden bölgenin en önemli yerleşim yerleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle hızlı büyüme, nüfus artışı ve buna paralel olarak yeni binalar yükseliyor. Bu binaların tamamında hayatımızı kolaylaştıran asansörler var. Bu asansörler binalarda bizlerin, ailemizin, yakınlarımızın ve tüm bireylerin canını taşıyan önemli araçlardır. Bizler de bu konuda çok hassas davranarak, halkımızın can güvenliği için Tekkeköy Belediyesi olarak bu tür konulara özen gösteriyoruz" dedi.Tekkeköy'de asansörler mercek altındaAsansör kontrollerinin yılda en az bir kere yaptırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu kaydeden Başkan Togar, "Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği bizim için ilk sırada gelir. Bu manada 4 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliği' hükümlerine göre ilçe sınırlarımızda bulunan asansörlerimizin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile 4 yıllık protokol imzalamış bulunmaktayız. Belediyemiz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Güvenli kent güvenli yaşam için bir adım dahaİmzalanan insan ve yük asansörlerinin yıllık periyodik kontrolleri protokolü ile ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, güvenli kent güvenli yaşam için Tekkeköy Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde bir adım daha attıklarını, asansörlerin güncel hayatta yoğun kullanılan dikey bir ulaşım aracı olduğunu ve muhtemel kazaların önüne geçebilmenin ancak etkin bir denetimle mümkün olacağını vurguladı. - SAMSUN