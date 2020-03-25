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Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak

Her durumda birbiriyle kenetlenen ve yardımlaşma konusunda tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Tekkeköy, korona virüsü nedeniyle sorun yaşayan ve evine ekmek götüremeyecek durumda olan vatandaşları için seferber oldu.

25.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:27
Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak
Her durumda birbiriyle kenetlenen ve yardımlaşma konusunda tüm Türkiye 'ye örnek teşkil eden Tekkeköy , korona virüsü nedeniyle sorun yaşayan ve evine ekmek götüremeyecek durumda olan vatandaşları için seferber oldu.

Tekkeköy Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korana virüsü tedbirleri kapsamında sürdürdüğü çalışmaların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların, evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların, kronik hastaların ve özellikle işi ile alakalı sorun yaşayan ihtiyaç sahiplerinin günlük ekmek ihtiyacını ilçedeki fırıncı esnafıyla birlikte çözdü.

Ekmekler ilçedeki fırıncı esnafından

İlçe sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşın korona virüsü ve alınan tedbirler kapsamında sorun yaşamaması için gerekli önlemlerin ve çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kaymakamımız Edip Çakıcı başkanlığında ilçemizde fırın işletmeciliği yapan kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm ailelerin evlerine temel gıda maddesi olan ekmeğin girmesi için fırın işletmeciliği yapan kardeşlerimiz elini taşın altına koydu. Bu süreçte ihtiyaç sahibi herkesin evine sofrasına ekmek girecek" dedi.

Başkan Togar'dan fırın işletmecilerine teşekkür

Her evde her sofrada yemeklerde olmazsa olmaz temel gıda maddesi ekmeğin bulanacağını söyleyen Başkan Togar, "Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda geçici işlerde çalışan ve işi ile alakalı sorun yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat gererek bu birlikte mücadele gününde büyük bir destekle ekmek ihtiyaçlarını süreç boyunca karşılayacak olan ilçemizin vefakar ve cefakar fırın işletmecilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor. Süreç boyunca fırın işletmecilerinin bizlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim ettiği marka ve fişlerle ihtiyaç sahipleri evlerinin günlük ihtiyacını karşılayabilecekler. Bu anlamlı desteğin gücü yeten her dayanışma ve komşuluk değerlerimizi hatırlamamıza vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Togar, Tekkeköy, Türkiye, Güncel

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