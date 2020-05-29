Tekkeköy'de tarihi alanda cuma namazı

Normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra camiler fiziksel mesafe uyularak tekrar ibadete açıldı.

Tekkeköy'de tarihi alanda cuma namazı
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:54
Normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra camiler fiziksel mesafe uyularak tekrar ibadete açıldı.

Tekkeköy'de de belirlenen yerlerin alanlarında tarihe tanıklık eden ve ilçenin simgeleri arasında yer alacak nostalji parkı yanındaki yerde cuma namazı kılındı.

Tekkeköy'de bugünkü adıyla nostalji parkının yanında bulunan alanda kılınan cuma namazı bir çok kişinin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Bir asırlık geçmişe sahip olan ve Tekkeköy'de yaşayan bir çok kişinin hatıralarıyla anılan alan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 2 buçuk ay gibi bir süre sonra ilk cuma namazıyla geçmişle bugünün bütünleştirdi.

Tekkeköy'de tarihi alanda maneviyat yüklü cuma namazı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar,Tekkeköy'de cuma namazının kılındığı yerlerden birisinin bir asırlık yakın tarihe tanıklık eden önemli bir alan olduğunu söyledi. Başkan Hasan Togar, "Tarihe tanıklık eden herkesin unutulmaz anılarının olduğu Samsun-Çarşamba hattı üzerindeki Tekkeköy Tren Garının bulunduğu bir asırlık alanda 2 buçuk ay sonra ilk cuma namazı kılmanın manevi huzurunu yaşadık" dedi.

Alanın Tekkeköy için çok büyük manevi değeri olduğuna değinen Başkan Togar, "Bu alanı farklı ve özel kılan trenle ulaşımın yaygın yapıldığı yıllarda burada tren garı ve diğer sosyal donatı alanlarının bulunması ve insanların bu alandan trenle Samsun ve Çarşamba yönüne hareket etmesidir. Yani belli bir yaştaki her insan burada tren beklemiştir. Bizde bu alanı ve alanda bulunan tarihi gar binalarını restore ederek kent müzesine çevirdik. Yine alanı düzenleyip farklı süs bitkileriyle adeta botanik bahçesine çevirdik. İlçemizin ilerleyen yıllarda simgeleri arasında yer alacak olan bu tarihi alanın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüne gelen bu özel günde 2 buçuk ay sonra ilk Cuma Namazına şahitlik etti. Tarihe tanıklık eden bu alanda ve dünyanın dört bir yanında kılınan cuma namazlarını ve yapılan duaları Rabb'im kabul ve makbul eylesin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haberler››Güncel››Tekkeköy'de tarihi alanda cuma namazı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: Tekkeköy'de tarihi alanda cuma namazı - Haber 16:51: Yavru Karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı - Haber 16:51: Geyikli Belediyesi ilk namazda seccade hediye etti - Haber 16:51: Sayıştay Başkanı Baş'tan 158'inci kuruluş yıl dönümü mesajı - Haber 16:51: Adana'da patates ve buğday hasadı - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi