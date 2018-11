Tekkeköy'de Yeni Örnek Bir Yaşam Merkezi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:56



Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın girişimleri ve resmi temasları sonucunda Tekkeköy Çay Mahallesi sınırları içerisinde yapımına başlanılan 276 konuttan oluşan TOKİ binalarından sona gelindi.Tekkeköy'ün her yöreden farklı gelir guruplarına mensup insanlar tarafından tercih edilen bir ilçe haline geldiğine vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli temaslarımızın ve girişimlerimizin akabinde ilçemizde her türlü donanıma sahip yeni modern örnek bir yerleşim alanın daha yükselmesini sağladık" dedi.Tekkeköy nüfusu gün içerisinde değişiyorTekkeköy ilçe nüfusunun gün içerisinde ciddi bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Başkan Togar, "Tekkeköy Samsun ve çevre illerin mutfağı konumunda olan bölgenin en önemli yerleşim yerlerinin başında geliyor. Birçok insan burada istihdam ediliyor. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde yer alan sanayi siteleri içerisinde ulusal ve uluslararası alanda önemli ticari faaliyetler yürüten işletmelerimiz bulunuyor. Gün içerisinde burada çalışanlar, işyeri sahipleri ve ticari faaliyetler için bulunanlarla nüfusumuz yaklaşık 150 200 bini buluyor. Özellikle ilçemizde çalışan ve günlük nüfus değişimine neden olan bu bireylerin aradığı şartları karşılayacak konutlar olması gerekliliğini gördük. Bu manada biz üzerimize düşeni yaparak bakanlarımız, milletvekillerimiz ve diğer resmi kamu kurum ve kuruluşlarımız ile temaslarımız sonrasında ilçemizde herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek örnek bir yerleşim yeri vücuda getirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.Tekkeköy'ün doğu yönünde yeni modern örnek bir yaşam merkeziİlçeye yapılan TOKİ konutları hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz merkezinin doğu tarafında Çay Mahallemiz sınırlarında 276 konuttan oluşan yeni modern bir yerleşim noktası daha oluştu. Bugün burada yapılan daireler vatandaşların talep ettiği uzun vadeli ödeme planı olan ve kira öder gibi kişilerin kendilerine ait ev sahibi olacağı, konforun yanında her türlü sosyal ve kültürel alanların planlanarak yapıldığı binalardır. TOKİ binalarının bahçesinde çocuk oyun alanları, parklar, halı saha, basketbol sahası, okul ve cami gibi birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. 276 konut tam anlamıyla dolduğunda burada küçük bir mahalle ortaya çıkmış olacak ve ilçe ekonomimize de ciddi anlamda katkı sağlayacak" diye konuştu.Bölgenin en modern yerleşim yeriYeni modern herkesin yaşamını sürdürmeyi hayal ettiği örnek bir yaşam merkezinin vücuda geldiğine dikkat çeken Togar, "Buranın bir avantajı daha var. TOKİ konutlarının hemen yanından geçen deremiz de sona yaklaşılan ıslah çalışmalarının ardından yürüyüş yolları, bisiklet yolları, aydınlatmalar, kamelyalar, peyzaj, süs köprüleri, süs havuzları ve peyzaj çalışmaları gibi farklı donatıları ile turizm alanı oluyor. Bu avantajlar bir birini tamamlayarak bölgenin en modern örnek yerleşim yeri İlçemizde olacak. Yine 2019 yılı içerisinde 500 konutluk yeni bir örnek yaşam merkezi oluşturmak için gerekli çalışmalarımız ve temaslarımızda devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN