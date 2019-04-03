Tekman'ın Oyları Yeniden Sayılacak

AK Parti
'nin itirazıyla Erzurum
'un Tekman
ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların tekrar sayılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, AK Parti
tarafından verilen itiraz dilekçesi Tekman
İlçe Seçim Kurulunca incelendi. Bunun üzerine kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. Oy pusulaları tekrar sayılmak üzere Erzurum
Seçim Kuruluna getirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Tekman'da HDP
'nin adayı Müzahit Karakuş
yüzde 48.53 oy alırken AK Parti
Adayı Mustafa Ergin
ise yüzde 46.50 oranında oy aldı. - ERZURUM
Erzurum, AK Parti, Tekman, Güncel
Kaynak: İHA