18.06.2019 11:47
Haberler»Güncel » Haber

Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda

Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda

Erzurum'un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.

Erzurum'un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.

Tekman İmam Hatip, Tekman Çok Porgramli Lise ve Tekman Anadolu Lisesin toplam 40 başarılı öğrenci 4 öğretmen refakatında doğu karadeniz gezisine çıktı.

İmam Hatip Lisesi öğrenci kafile başkanı Ünsal Yunus Budak, "Bizim bu gezimizde yardımcı olan başta Tekman Belediye Başkanımız Mustafa Ergin olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Suat Sefil, okul müdürlerimiz ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Atalarımızın dediği gibi çok okuyan değil çok gezen bilir. Bizlerde bu büyüklerimizin sayesinde gezi yaparak daha değişik bilgilere sahip olacağız" dedi.

Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil tarafından uğurlandı.

Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Uzungöl ve Ayder ziyaretlerinde bulunacak öğrenciler iki gün sonar Erzurum'a dönecek. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Erzurum, Tekman, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:03 ANKARA Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş
13:02 Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin şiveli konuşmaları güldürdü
13:02 Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
13:02 Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı
13:01 Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
13:01 'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar/ Ek fotoğraflar
13:01 Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı