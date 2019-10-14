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Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2'ye yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi.

14.10.2019 11:15Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2'ye yükseldi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi. Kayıp olan 3 aylık kız bebek de hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin teknesi battı. 35 kişinin bulunduğu teknede ilk aşamada 33 kişi sağ olarak kurtuldu. Bir çocuk hayatını kaybetti. Kayıp olan bebek için ise çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kayıp bebek ağır yaralı olarak bulundu. Ayvalık Limanına getirilen 3 aylık kız bebek ambulans ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı ikiye çıktı.
2'si ağır 7 düzensiz göçmenin hastanede tedavileri devam ederken, diğer göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(SS-EME-İHS)

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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