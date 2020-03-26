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Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mevkiinde bulunan Ayın Koyu'ndan 15 Mart günü balık avlamak için denize açılan ve 21 Mart günü denizden cansız bedenleri çıkarılan 3 balıkçı toprağa verildi.

26.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:47
Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Muğla 'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mevkiinde bulunan Ayın Koyu'ndan 15 Mart günü balık avlamak için denize açılan ve 21 Mart günü denizden cansız bedenleri çıkarılan 3 balıkçı toprağa verildi.


Fiber tekneyle balık avlamak için açıldıkları denizde kaybolan ve 6 gün sonra cesetleri bulunan 3 arkadaştan biri olan 57 yaşındaki Metin Zınk Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı. Marmaris'te kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları 36 yaşındaki Özkan Akıncı'nın cesetleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.


Metin Zınk, Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Erdoğan İnce'nin cenazesi ise Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki Soğukoluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Özkan Akıncı'nın cenazesi ise Muğla'nın Menteşe İlçesi Kuzluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

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