04.07.2019 15:05
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Tekne kazasında bilanço yükseliyor: 30 ölü

Tekne kazasında bilanço yükseliyor: 30 ölü

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa şehrindeki Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa şehrindeki Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı. Pakistan'ın en büyük göllerinden biri olan Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı. Pakistan Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa şehrinde bulunan baraj gölünde meydana gelen kazada 11 kişinin kurtarıldığını, kayıp olanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Komiser Yardımcısı Arab Gul, teknede yaklaşık 50 kişi olduğunu söyledi. Kıdemli Polis Memuru Mohammad Ali Babakhel, kazanın uzak bir bölgede olduğunu ve iletişim eksikliği yüzünden yetkililerin olay olup bitene kadar haberinin olmadığını belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Pakistan, Güncel

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