13 Kasım 2018, 19:42

Teknede Boğazı Kesilerek Öldürülen Adamın Katil Zanlıları Tutuklandı

Teknede Boğazı Kesilerek Öldürülen Adamın Katil Zanlıları Tutuklandı

Zonguldak’ta teknede Gökhan Dağlıoğlu’nu boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta teknede Gökhan Dağlıoğlu'nu boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun 'kasten öldürülmesi' olayının şüphelileri Gökhan K. ve Atakan R.E. jandarmadaki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK Zonguldak
13 Kasım 2018 Salı 19:42



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