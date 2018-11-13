Teknede Boğazı Kesilerek Öldürülen Adamın Katil Zanlıları Tutuklandı

Zonguldak
'ta teknede Gökhan Dağlıoğlu'nu boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Filyos
beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun 'kasten öldürülmesi' olayının şüphelileri Gökhan K. ve Atakan R.E. jandarmadaki ifadelerinin ardından Çaycuma
Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı
tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Zonguldak