Teknede Kan Donduran Cinayetin Zanlılarının İfadesi Ortaya Çıktı

13 Kasım 2018 Salı 13:56



13 Kasım 2018 Salı 13:56

- Teknede kan donduran cinayetin zanlılarının ifadesi ortaya çıktıBoğazı kesilerek öldürülen adamın cenazesi teslim alındıZONGULDAK - Zonguldak'ta teknede arkadaşları ile alkol aldıkları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası boğazından bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği "Olayı biz yapmadık" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde gece saatlerinde 'Balıkçı Barınağı' olarak adlandırılan yerde Hasan M. isimli şahsın teknesinde meydana geldi.Gökhan Dağlıoğlu beraberinde Gökhan K. ve Atakan R. E. ile beraber oturup, alkol aldıkları esnada aralarında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda Gökhan Dağlıoğlu, kesici bir aletle, sol tarafından boğaz ve karın kısmından darbe aldı. Dağlıoğlu, olay yerinde kaybetti. Olayın şüphelileri olan Gökhan K. ve Atakan R. E. isimli şahıslar kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çaycuma Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Öte yandan jandarmadaki sorguları süren Gökhan K. ve Atakan R.E. ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, "Olayı biz yapmadık" dediği öğrenildi. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilecek.Filyos Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi ise ikindi namazını müteakiben beldedeki Abacık Mahallesi'nde defnedilecek.