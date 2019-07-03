Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla
'nın Dalaman
ilçesi açıklarında teknenin motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Fethiye
Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta içinde 12 tatilcinin bulunduğu ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yattaki mürettebat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Bölgeye Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekibiler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı. Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye Sahil Güvelik Komutanlığı iskelesine getirildi.
(İHA)