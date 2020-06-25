Teknelerinin arızalanması sonucu denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

Endonezya'nın Açe eyaletinde teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslümanın kurtarıldığı bildirildi.

25.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:07
Endonezya'nın Açe eyaletinde teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslümanın kurtarıldığı bildirildi.
Republika gazetesinin haberine göre, yola çıktıkları teknenin arızalanması sonucu denizde sürüklenen 49'u kadın, 30'u çocuk 94 Arakanlı sığınmacı, pazartesi akşamı eyaletteki Seunuddon Sahili açıklarında balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Sığınmacıların, şu ana kadar, tahliye edildikleri balıkçı teknesinde denizde bekletildiğini açıklayan Seunuddon Bölgesi Polis Şefi Muhammed Jamil, iki haftadır yolda oldukları belirlenen ve bitkin halde olan sığınmacılara yiyecek, su ve kıyafet yardımı yapıldığı bilgisini paylaştı.
Jamil ayrıca, dil sorunu nedeniyle iletişim kuramadıkları sığınmacıların, nereden yola çıktıkları ve nereye gitmeyi amaçladıkları konusunda henüz bilgi edinemediklerini kaydetti.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. Teknelerinin arızalanması sonucu denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Arakan, Açe, Güncel, Haber

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