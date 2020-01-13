Haberler » Güncel » Teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenler yakınlarının uyarısını dinlememiş - Haber

Teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenler yakınlarının uyarısını dinlememiş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 Suriyelinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:52Teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenler yakınlarının uyarısını dinlememiş
'in ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 Suriyelinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Çeşme'den önceki akşam Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
Otopsi işlemleri tamamlanırken ilk bulgulara göre, teknedekilerin hipotermi nedeniyle öldükleri anlaşıldı.
Cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Bu arada, ölenlerin yaklaşık 9 yıl önce Suriye'nin Haseki kentinden Türkiye'ye sığındıkları ve İzmir'in Menderes ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde yaşadıkları öğrenildi.
Suriyeli İbrahim Gazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşini, kızını ve iki torununu kaybettiğini söyledi.
Akrabalarını yurt dışına gitmemeleri konusunda ikna edemediklerini belirten Gazi, "Daha iyi bir yaşam için yola çıktılar ama şimdi perişan haldeyiz. 'Yapmayın' dememize rağmen bizi dinlemediler." diye konuştu.
Olay
Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.
Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21  DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:20  Avcılar'da tehlikeli yıkım - Haber
17:20  Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haber
17:16  TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da kiliseye insani yardım - Haber
17:15  Manavgat'ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:24:40