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Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı

Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardıMeksika, (DHA)- Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti.

11.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:12
Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı
, (DHA)- Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Meksika Körfezi'nde helikopter ve kurtarma botlarıyla arama yapan kurtarma ekipleri, iki balıkçıyı suyun üzerindeki bir buzdolabının içerisinde buldu.
Meksika'da 5 Aralık'ta denize açılan Adriana isimli balıkçı teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, Meksika Körfezinde, helikopter ve kurtarma botları ile arama çalışmalarına başladı. Ekipler, iki balıkçıyı, suyun üzerinde kapağı çıkarılmış bir buzdolabının içerisinde buldu.
Yerel medya, balıkçıların gemideki buzdolabını bir kayık gibi kullanarak kurtulduklarını duyurdu. Balıkçılar hastaneye kaldırılırken, batan balıkçı teknesinde kaç mürettebat olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı

Meksika Körfezi, Meksika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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