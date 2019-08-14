Teknesiyle bir kadına çarpıp ağır yaralayan oyuncu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

Bodrum'da tatil yapan Yeşilçam'ın yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un sürat teknesi ile çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen kazada bir kadaın ağır şekilde yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı söylenen Gökhan Arsoy, üzücü olayla ilgili ilk kez konuştu.

"FARKINDA BİLE DEĞİLİZ"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Göksel Arsoy'un kendisi gibi oyuncu olan oğlu Gökhan Arsoy, yaşanan kaza hakkında şunları söyledi; "Cumartesi günü eşim Taylan Kümeli ile her gün gittiğimiz yoldan giderken, bir hanımefendi kendi teknesinden 30 metre açıkta sırtüstü yatıyormuş. Biz de görmedik ayaklarına çarpmışız hanımefendinin. Farkında bile değiliz. Sonra eşimle kıyıya geldik. Ardından sahil güvenlik aradı ve bizi çağırdılar. Olayın ne olduğunu orada öğrendik" dedi.

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

"Çok üzgünüz, yanında olacağız" sözlerini sürdüren Arsoy, "Ayaklarına kazayla çarptığım hanımefendinin operasyon geçirdiğini öğrendik. Şu anda durumu çok iyi. Üç gün sonra taburcu olacak. Kendisini ziyaret ettik. Her zaman yanında olacağımızı kendisine illettik. Yaşanan bu kazadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.