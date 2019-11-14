Haberler » Güncel » Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu - Haber

Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu

Bursa'nın İznik ilçesinde teknesiyle açıldığı gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu.

14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:23Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu
'nın ilçesinde teknesiyle açıldığı gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu.

Akşam saatlerinde kendine ait teknesiyle İznik gölüne açılan Hasan Hüseyin Öngül'ün eve gelmemesi üzerine yakınları jandarmaya verdi. İznik Komutanlığı'na bağlı bot timleri, H. Hüseyin Öngül'ü aramak icin çalışma baslattı.

Gölde bulunan 5 kooperatif kayıkları ile jandarma botu arama çalışmalarına katıldı. Akşam saatlerinden beri devam eden aramalara AFAD arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Gece aramaları sonuç vermeyince AFAD arama çalışmalarını sonlandırdı. Kayıp doktor Öngül, sabah saat 09.00 da balıkçılar tarafından kıyıdan çok açıkta 19 saat sonra bulundu. Jandarma timleri, kayıp doktora çorba ikramında bulundu.

Çarşamba günü saat 14.00'de İznik gölüne açılan Öngül, o anları şöyle anlattı:

"Rüzgar vardı. Tekneme binip yelken açmak istedim. Rüzgar sert esince geri dönmek istedim. Teknenin motorunu çalıştırdım, ancak yarı yolda benzin bitti. Telefonu yanıma almamıştım. Hava soğuktu. Açığa çapa attım. Yelken bezine sarılıp yattım. Daha sonra da sabah saatlerinde balıkçılar beni buldu" açıklamasında bulundu. - BURSA

Hasan Huseyin, Jandarma, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:46 Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
13:41 Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam'
13:46 Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
13:45 Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde-2
13:45 Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:48:00