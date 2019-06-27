27.06.2019 14:34
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Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü

Antalya'da eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu turist yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

Antalya 'nın Serik ilçesinde eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Abususenenh Abedalaziz kurtarılamadı. Paraşütün dengesi kaybolunca suya düşen eşi ve torununun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Olay, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü.

EŞİ VE TORUNU DA DÜŞTÜ

Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla hasteneye kaldırıldı. Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Antalya Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğluna teslim edildi.

Öte yandan, Abususenenh Abedalaziz'in son görüntüleri ortaya çıktı. Eşi ve torunu ile paraşüt ile tekne üzerinden havalanan Abususenenh Abedalaziz'in oldukça mutlu olduğu görünüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
Kaynak: İHA
belek , antalya , filistin , serik , 3. Sayfa

YORUMLAR(11)
ADİL HAKYEMEZ:Filistinli mi? Yanlış okumadım değil mi?
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  • SEMT-İ SAKARYA :Hee filistinli? Filistinliler afganlar suriyeyiler aktivite yapamazmı aptal?? bizimkiler londraya italyaya vs gidiyorda_ boş konuşma hadi -
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A:Allahü teala rahmet eylesin kaza geliyorum demez , eceli gelmiş Allahü teala rahmet eylesin.
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NANANAY:siz siz olun RÜZGAR VARSA YAPMAYIN!
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ADALET:ülkesi israil zulmunde inlerken bu da antalyada gönül eğliyormuş. ülkenizi türk askeri kurtarıverse, siz öleceğinize türk ölse, ülkenizi israilden alıp size hediye etse ne iyi olurdu değil mi. şehit acısı anadoludaki kerpiç evlerin duvarlarında yankılanır, ateş olup anasının bağrında yanar sonra kaybolup giderdi. tıpkı osmanlıdaki gibi. günü gelince bu insanları yine arkadan hançerler, ingilizle işbirliği yapardınız hem. ilahi adalet, cephede düşmandan kaçarsan eğlenirken çakılıp ölürsün.
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