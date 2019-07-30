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Tekneye yunus balıkları eşlik etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti.

30.07.2019 17:03
Tekneye yunus balıkları eşlik etti
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti.
Havuzlu koy yakınlarında tatilcileri gezdiren bir tekneye 5 yunus balığı eşlik etmeye başladı. Balıklar, teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlediği, zaman zaman suya dalıp çıktıkları görüldü.
Tekne kaptanı Kerem Dobriç, AA muhabirine, Karamağara mevkisi ilerisindeki Havuzlu koy yakınlarında tekneye balıkların yaklaştığını fark ettiklerini belirtti.
Su üzerine çıktıklarında sürünün yunus balığı olduğunu anladıklarını kaydeden Dobriç, "Bir süre etrafımızda dolaşıp adeta bizimle yarıştılar. Çok güzel bir görüntüydü. Teknedekiler unutulmayacak bir ana şahit oldular." ifadelerini kullandı.

Yayladağı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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