Tekneyi Bağlarken Fenalaşan Vatandaş Denize Düştü

Sinop
'ta denizden dönüşte tekneyi bağlarken fenalaşan bir vatandaş denize düştü.
Edinilen bilgiye göre, eşiyle tekne ile denize açılan Ahmet Bayram
Dingiz(59) kıyıya geldiğinde teknesini bağlarken fenalaşarak denize düştü. Düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan Dingiz, Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dingiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
Ahmet Bayram,Sinop
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:49