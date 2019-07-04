04.07.2019 15:25
Haberler» Spor» Haber

Teknik direktör Ahmet Akcan, Sarıyer ile anlaştı

Teknik direktör Ahmet Akcan, Sarıyer ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Ahmet Akcan'ı getirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Ahmet Akcan'ı getirdi.
Ahmet Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıyer ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirtti.
Lacivert-beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını vurgulayan Akcan, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.
Sarıyer'in Türk futbolunda çok önemli bir yerinin olduğunu hatırlatan Akcan, taraftarların her zaman arkalarında alcaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Sarıyer, geçtiğimiz sezon TFF 2 Lig'de play-off'a yükselmiş, yarı finalde Sakaryaspor'a elenmişti.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Akcan, Sarıyer, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:53   Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında
17:53   41 yaşındaki Buffon, Juventus'a döndü
17:49   Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı
17:46   MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
17:41   Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu
17:41   Galatasaray, genç futbolcusunu Westerlo'ya kiraladı
17:40   Kırkpınar'da yeni rekor: 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı