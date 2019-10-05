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Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.

05.10.2019 17:18Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.

Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş 3-0 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Görevinden istifa ettiğini ve aldığı bu kararı yönetim kuruluna ileteceğini aktaran Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, gelinen süreçte bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü söyledi.

Tutaş açıklamasında, "Ben görevi bırakıyorum ama Elazığ Belediyespor'un çok iyi yerlere geleceğini herkes çok yakın bir zamanda görecek"dedi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Spor

Kaynak: İHA

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